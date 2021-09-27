27 сентября отмечается День воспитателя. В честь этой важной даты сити-менеджер Евгений Никора приехал в 128 мурманский детский сад, чтобы поздравить сотрудников с профессиональным праздником.

Коллектив Мурманского детского сад №128 победил в конкурсе лучших детских садов России. Наверняка каждый из более 300 малышей, которые сейчас посещают учреждение, немного гордится тем, что ходит в один из самых крутых садов. С ребятами здесь занимаются воспитатели, которые не просто выполняют свою работу.

Татьяна Фарбер, заведующая мурманским детским садом №128: «Дошкольные работники, воспитатели, другие сотрудники нашего учреждения понимают, какую ответственность несут, принимая детей в детский сад. И каждую секунду стараются сделать нахождение детей, как радостное счастливое мгновение».

В этом детском саду для малышей открыты разные кружки по интересам. Также есть спортивное пространство «Непоседы», здесь в детях прививают принципы здорового образа жизни. А скоро одно из пространств учреждения может изменимся кардинально. Деньги на это можно получить, приняв участие в проекте «Арктик скулс».

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «И без проекта «Арктик скулз» коллектив придумал и реализовал замечательный проект. И если коллективу и руководителю Татьяне Анатольевне предложить ещё что-нибудь придумать, то я уверен, они это сделают, главное, были бы возможности этот проект представить на конкурс».

В день воспитателя главе администрации Евгению Никоре провели экскурсию по детскому саду, после чего он поздравил сотрудников с профессиональным праздником.