Евгений Никора призывает забрать памятник «Алёши» из Пловдива в Мурманск

Депутаты партии «Демократы за сильную Болгарию» предложили перенести памятник «Алёши» из Пловдива в Музей социалистического искусства в Софии. Но представители учреждения уверяют, что у них нет места для такой крупной скульптуры.

Инициатива переноса «Алёши» возмутила зампреда Мурманской областной Думы Евгения Никору, который считает, что в таком случае надо забрать мемориал.

В нашем городе-герое найдётся место для младшего брата местного «Алёши», уверен парламентарий. И тем самым удастся сохранить память о подвиге воинов, которые сражались против фашистов.

Евгений Никора планирует также обратиться к губернатору Андрею Чибису, чтобы тот помог в решении этого вопроса.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Такого рода инициатива болгар для меня возмутительна и недопустима. Понятно, что времена пройдут, будущие поколения болгар, если инициатива будет реализована, будут сожалеть о таком позоре, что это было сделано. Но будет уже поздно. А чтобы не было поздно, я считаю, что, учитывая размеры памятника, вполне можно его перевезти в Мурманск. Уверен, что патриотически настроенные российские меценаты помогут в этой задаче».