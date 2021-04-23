Евгений Никора провёл очередную онлайн-встречу с горожанами

Трансляция прошла в соцсетях «Инстаграм» и «ВКонтакте».

Глава администрации побеседовал с жителями Мурманска на темы, касающиеся сферы ЖКХ: работы управляющих компаний, уборки улиц и мусора.

Одни из самых часто задаваемых вопросов были посвящены теме благоустройства города. В частности, по мнению мурманчан, в столице Заполярья необходимо построить больше детских площадок и отремонтировать имеющиеся там, где это необходимо. Не менее часто звучали вопросы о качестве дорожного полотна на городских улицах.

Следующая онлайн-встреча с жителями состоится в мае.

Глава администрации призвал горожан активнее задавать вопросы и не оставаться равнодушными к существующим проблемам.