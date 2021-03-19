Евгений Никора провёл онлайн-встречу с жителями и узнал, какие вопросы волнуют горожан больше всего

Ещё до начала трансляции мурманчане задали интересующие вопросы в комментариях под анонсами встречи в социальных сетях. Традиционно, людей беспокоят темы, связанные с работой управляющих компаний, особенно остро стоит проблема по уборке и вывозу снега с дворов. В центре внимания остаются вопросы, связанные с предоставлением жилья, уборкой подъездов.

Сити-менеджер отметил, что постарается повлиять на недобросовестную работу управляющих компаний, а в случае повторных жалоб, привлечь виновных к ответственности.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Самое главное для меня, чтобы мурманчане комфортно жили, даже, если это не ответственность администрации. Ответственность управляющей компании – это всё равно моя задача, поэтому буду её решать».