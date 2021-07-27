Евгений Никора проверил готовность к работе котельной, расположенной в посёлке Дровяном

В этом году на данном объекте прошла замена дымохода.

В небольшом микрорайоне на западном берегу Кольского залива есть две котельные. Одна работает на угле, а вторая - на мазуте. Здание дизельной котельной можно узнать сразу по свежему ремонту фасада и длинной трубе на крыше. Эта конструкция и стала причиной, по которой сюда приехал глава администрации Мурманска.

Устройство в этом году заменили, так как старый дымоход полностью выработал свой ресурс.

Алексей Савинов, и.о. директора МУП «Мурманская управляющая компания»: «От этой котельной у нас запитаны три дома. Прибрежная 6, Прибрежная 23, и Прибрежная 25. В целях обеспечения надёжности теплоснабжения этих домов в этом году был проведён капитальный ремонт дымовой трубы, фактически, замена трубы. Ремонт проводили по плану подготовки к зиме в период планового отключения котельной. Мы на две недели отключали котельную и в десять дней мы её поставили».

Работы по замене трубы Евгений Никора держал на личном контроле. Подрядчик не подвёл, сделал всё вовремя и теперь эта котельная к отопительному сезону готова. Глава администрации Мурманска также проверил и состояние другого оборудования на объекте. Дровяное без тепла не останется.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Я посмотрел состояние котельной. Котлы, которые были закуплены в 2005 году, им уже 16 лет. В прошлом году переосвидетельствованы ещё на 10 лет. Они будут эксплуатироваться до 2030 года, здесь три дизельных французских котла. Топливо к новому отопительному сезону законтрактовано по дизельной котельной. Соответственно, и по угольной котельной полностью закуплено. Поэтому, если говорить об объектах, которые находятся в муниципальной собственности, могу констатировать, что наши генерирующие мощности готовы к отопительному сезону».

Теперь дело за управляющими компаниями, которые перед отопительным сезоном в свою очередь должны проверить внутридомовые сети - насколько они готовы к поступлению горячей воды.