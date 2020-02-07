Евгений Никора встал на защиту китайских туристов

Сегодня на страницах мурманских сетевых изданий и пабликов появились сообщения о том, что в некоторые местные рестораны перестали пускать туристов из Китая. Ссылались сотрудники общепита на то, что постоянные клиенты заведения могли испугаться гостей из Поднебесной.

Такое грубое отношение возмутило главу администрации Мурманска Евгения Никору, который отреагировал на эту ситуацию. На своей личной странице в «Фейсбуке» Евгений Викторович написал: «Господа, я напоминаю вам о необходимости соблюдения законов Российской Федерации. Подобных инцидентов быть не должно! Если снова появится информация подобного рода, городская администрация будет вынуждена обратиться в прокуратуру. Я лично тоже проверю эти заведения».

Также глава администрации города напомнил мурманчанам, что КНР – дружественная страна и наш город-герой гордится побратимскими связями с Харбином.