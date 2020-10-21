Евгений Никора выслушал пожелания северян, касающиеся ремонта двора, который запланирован на следующий год

Неравнодушные жители домов №№53-59 по улице Баумана вышли на улицу, чтобы поделиться с главой администрации города своим видением будущего благоустройства в их дворе. Ремонт этой территории запланирован только на следующий год, но дизайн-проект обновления территории важно обсудить уже сейчас, чтобы избежать недопонимания.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы увидели, что необходимо пересмотреть наполнение детской площадки. Люди хотят увеличить площадь тартанового покрытия. Расширяем мы, есть такая возможность, площадь автостоянки, увеличиваем количество парковочных мест и внутри двора и снаружи двора».

Модернизация коснётся и лестниц, будет скорректирована зелёная зона территории. Во дворе проведут ремонт проезжей части и пешеходных дорожек, установят ограждения и заменят на новые приборы наружного освещения. Таких изменений жители ждут с нетерпением.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Я вижу в их глазах надежду на то, что наконец-то двор приобретёт тот вид, который они хотят. Поэтому, мне кажется, что они будут довольны, когда мы им результат предъявим в следующую осень».

Всего же в следующем году в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано отремонтировать 21 двор.