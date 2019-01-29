Евгений Никора, заместитель губернатора Мурманской области, учит северян аккуратности

С января на территории Мурманской области работает новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Мусором теперь занимается региональный оператор, он и получает от граждан плату за оказанные услуги.

Управляющие компании, несмотря на то, что с них сняли часть нагрузки, продолжают отвечать за уборку контейнерных площадок и мусоропроводов. Поэтому они должны снизить плату по строке «Содержание и ремонт». Если этого не произойдёт, то жильцам следует обращаться в свою управляющую компанию с заявлением. Также жителей призывают с большей ответственностью относиться к чистоте на прилегающей к дому территории, и доносить пакеты с мусором до контейнерной площадки.

- Наша с вами задача, чтобы мы метко выбрасывали мусор в контейнер и ответственно к этому относились, - говорит Евгений Никора, заместитель губернатора Мурманской области. - Я тоже выбрасываю мусор и стараюсь так: если мусорный контейнер переполнен, то пакет вбиваю в бак, чтобы он не свалился из него.