День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.02.25 12:00
Евгений Серденко: спасатель - это профессия или призвание?
Какими навыками и качествами нужно обладать спасателю? Как проходят подготовительные тренировки? Чем занимаются эти отважные люди в свободное время?
Об этом сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет спасатель 1 класса Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра Евгений Серденко.
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Последние комментарии
VADIM UZLOV
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Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
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Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Марина
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