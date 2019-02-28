Евгений Суханов – тайны Мурманского областного театра кукол

Новым героем программы «Проще говоря» сегодня станет директор Мурманского областного театра кукол Евгений Суханов.

Алексей Баринов, ведущий сегодняшнего выпуска «ПГ», узнает у Евгения Вячеславовича о прошлом, настоящем и будущем одного из самых популярных культурных учреждений региона.

Наши зрители узнают о том, как это металлург и производственник стал во главе регионального театра кукол, чем удивит в Год театра творческий коллектив Мурманского областной театра кукол юных зрителей.

Смотрите сегодня, 28 февраля, в 20.00 программу «Проще говоря» на телеканале «Арктик-ТВ».