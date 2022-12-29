Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: о «Новогоднем перевороте» в новогоднюю кампанию

В Мурманском областном театре кукол стартовала новогодняя кампания 2022-2023. Северян порадовали двумя премьерами. Для деток постарше в большом зале театра будет проходить спектакль Петра Васильева «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек».

Близится самый зимний, самый тёплый и самый долгожданный праздник – Новый год! Праздничное настроение уже вовсю витает в областных учреждениях культуры. Последний месяц этого года обещает быть насыщенным и увлекательным, ведь декабрьская афиша мероприятий уже готова. Спектакли, концерты, выставки, мастер-классы и много другое ждёт жителей Кольского Заполярья в этом зимнем месяце. Самые яркие и интересные мероприятия.

В Мурманском областном театре кукол стартовала новогодняя кампания 2022-2023. Северян порадовали двумя премьерами. Для деток постарше в большом зале театра будет проходить спектакль Петра Васильева «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». Для самых маленьких зрителей в малом зале - постановка Алексея Шульгача и Дианы Разживайкиной «Новогодний переворот». После каждого спектакля детей ждёт увлекательная встреча и весёлые игры с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями любимых сказок.

Какие гастроли запланированы по области? Какие творческие планы на 2023 год? Обо всём этом расскажет гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол,