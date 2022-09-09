Евгений Суханов и Дарья Юшина: 90 лет с куклами! О новом театральном сезоне и новичках в творческом коллективе

Мурманский областной театр кукол 24 сентября открывает юбилейный 90-й театральный сезон. Обещают, что это будет особенный год. Стартует творческий коллектив театра спектаклем «Умка». А 21 октября зрителей ждёт блистательная премьера спектакля для взрослых «Голый король» режиссёра из Гродно Олега Жюгжды.

Надо отметить, что театр продолжает гастроли по отдаленным и труднодоступным населённым пунктам Мурманской области. Планируется участие наших артистов в III Международном фестивале театров кукол «БАЛТИЙСКИЙ КУКЛОВОРОТ» (г. Выборг), где будет представлена постановка «Саквояж доктора Чехова».

В сентябре в нашем театре пройдут гастроли Кстовского театра кукол, которые проходят в рамках федеральной программы «Большие гастроли для детей и молодёжи». Юным северянам предлагают посмотреть спектакли «Мэри Поппинс»; «Винни-Пух и все-все-все»; «Волшебник изумрудного города».

Над чем сейчас работают артисты Мурманского областного театра кукол? Какой спектакль откроет новый сезон? Ждать ли нам труппы из других регионов в гости?

Обо всём этом идёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с директором Мурманского областного театра кукол Евгением Сухановым и артисткой театра Дарьей Юшиной.

А ещё поговорим о том, как в театр приходят новые сотрудники. Кстати, в последнее время это происходит с завидной регулярностью. Нашей гостье пришлось променять Екатеринбург на Мурманск, чтобы попасть в труппу заполярного театра…