Евгений Суханов: о фестивале «Za СВОих»

В Мурманске проходит II Открытый фестиваль «Za СВОих», патриотическая программа которого объединяет более 1000 участников.

«Первый фестиваль показал, насколько велик запрос на такой формат. Мы получили сотни заявок, тысячи зрителей, но главное – увидели, как искусство объединяет людей. В этом году программа стала ещё насыщеннее. Отмечу, что фестиваль был бы невозможен без наших партнёров. Это прежде всего правительство Мурманской области, Министерство культуры Мурманской области, Союз театральных деятелей России, и, конечно, наши друзья – региональное отделение фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества»», – отмечает Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол.

В этом году фестиваль особенный - он даёт слово не только профессиональным артистам, но и самим участникам СВО, их семьям и волонтёрам.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол, рассказывает о ходе фестиваля и его итогах.