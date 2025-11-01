Евгений Суханов: о Всероссийской театральной лаборатории «Сказки на салазки»

Почти две недели октября в Мурманском областном театре кукол кипела особая творческая жизнь: пять команд со всей России — от Санкт-Петербурга до Кемерово — создавали эскизы выездных спектаклей по русским народным сказкам.

Жёсткие условия формата: минимум актёров, декорации, которые можно перевезти на вертолёте, и игра в любом помещении — стали вызовом для артистов.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол, рассказывает о том, как рождается современное театральное искусство для тех, кто в нём нуждается больше всего.