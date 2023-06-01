День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.06.23 20:00
Евгений Тарбаев: главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра: о развитии перинатального центра, о премии «Врач с большой буквы» и высоком профуровне врачей
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Последние комментарии
7
19.05.23 19:55
хороший сюжет, вот только вранье говорите, осужденным на швейном производстве платят в месяц 34 рубля, хватит только на жвачку, большая мотивация работать
Тот самый секретарь
18.05.23 22:50
Внезапно, "честный репортер который не перевирает слова и делает всё в точности по записи разговора" всё-таки переврал слова. Информация по письменному запросу СМИ предоставляется в течение семи дней
Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
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