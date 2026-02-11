День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.02.26 12:00
Евгений Урбанович: «Нелинейно»
В галерее «Грани» открыли персональную выставку Евгения Урбановича «Нелинейно». Художник, чьи муралы стали частью городского пейзажа Мурманска, в этот раз приглашает в путешествие не по карте, а по слоям памяти.
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Евгений Урбанович рассказывает о том, как для него уличное искусство становится философией и личным дневником, что скрывается за понятием «нелинейный» город и как прошлое накладывается на настоящее в его новых работах. А также он раскроет секреты создания монументальных росписей, которые не боятся северной погоды.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-
Последние комментарии
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
Viktor Pavlov
05.02.26 17:33
А виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
Комментарий к новости:Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён
Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Аналитики hh.ru назвали топ-5 сфер и ключевые навыки для старта карьеры молодых мурманчан в 2026 году-PRO Валюту (16+)Доллар дешевеет к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён-PRO ЖКХ (18+)Группа «Губернаторский контроль» постоянно следит за отработкой обращений граждан и поручений главы региона-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале