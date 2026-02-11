Евгений Урбанович: «Нелинейно»

В галерее «Грани» открыли персональную выставку Евгения Урбановича «Нелинейно». Художник, чьи муралы стали частью городского пейзажа Мурманска, в этот раз приглашает в путешествие не по карте, а по слоям памяти.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Евгений Урбанович рассказывает о том, как для него уличное искусство становится философией и личным дневником, что скрывается за понятием «нелинейный» город и как прошлое накладывается на настоящее в его новых работах. А также он раскроет секреты создания монументальных росписей, которые не боятся северной погоды.