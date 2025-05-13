День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.05.25 12:00
Евгений Веселов и Абдул Мамедов: приближается пожароопасный сезон
Проблема пожарной безопасности актуальна всегда. К сожалению, пожары не являются редкостью и, несмотря на постоянно совершенствующуюся пожарно-спасательную технику и оперативность пожарно-спасательных подразделений, человеческий фактор по-прежнему играет большую роль.
Пожар может застать врасплох любого, а быть на 100 процентов готовым к подобной экстренной ситуации невозможно. И лучше знать элементарные правила пожарной безопасности, чтобы в панике не поступить опрометчиво.
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - старшие дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мурманску УНПР Главного управления МЧС России по Мурманской области Евгений Анатольевич Веселов и Абдул Надирович Мамедов напомнят нам о правилах пожарной безопасности, которые мы должны строго соблюдать ежедневно, тем более весной, когда начинается пожароопасный сезон.
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