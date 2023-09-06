Евгений Владиславович Суханов и Любовь Лавровна Пьянкова: об ушедшем лете и новом театральном сезоне

В августе Мурманский областной театр кукол отметил 90-летний юбилей. Напомним, он открылся в 1933 году, причём не в Мурманске, а в Кировске, который в то время назывался Хибиногорск.

Сегодня в репертуаре Мурманского областного театра кукол более 40 спектаклей, поставленных как для детей разных возрастов, так и для взрослых.

В середине сентября театр открывает 91-й театральный сезон. Как прошло лето? Куда артисты летают на вертолёте? И почему музыка – это последняя магия, которая у нас осталась? Об этом в прямом эфире программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор с директором Мурманского областного театра кукол Евгением Сухановым и главным художником театра Любовью Пьянковой.