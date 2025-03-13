Евгений Застражников и Кристина Звыкова: о работе над спектаклем «Двойник», премьера которого состоится в Мурманске 15 и 16 марта

«Двойник» — это современный спектакль, который обещает удивить и заворожить зрителей своей особой визуальной эстетикой и приемами физического театра.

Спектакль «Двойник» основан на произведении Федора Достоевского. Сюжет сосредоточен на истории петербургского чиновника Якова Петровича Голядкина, чья повседневная жизнь полна рутинных событий. В то же время его внутренний мир наполнен стремлением к любви и страданием от неосуществленных надежд. В этот период из его внутренней тени начинает проявляться его второе «я».

«Двойник» — это современный спектакль, который обещает удивить и заворожить зрителей своей особой визуальной эстетикой и приемами физического театра.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Кристина Звыкова, режиссёр-постановщик Мурманского областного драматического театра, и Евгений Застражников, артист МОДТ, рассказывают о том, почему была для спектакля выбрана эта тема, как проходили репетиции, что артисты драматического театра хотят сказать зрителям этой постановкой.