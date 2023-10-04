Евгения Бурнашова авторской песней поздравляет мурманчан с Днём города

В день рождения принято дарить подарки. И северянка Евгения Бурнашова подготовила особенный сюрприз для любимого города – записала авторскую песню.

Евгения Бурнашова родом из Новосибирска, но переехала в Мурманск много лет назад. на признается, что здесь сразу почувствовала себя как дома. Евгения многого добилась на профессиональном уровне, а теперь начала ещё и творческий путь. Она написала песню о любимом городе-герое и ко дню его рождения сняла клип.

Презентовать видео девушка решила на телеканале «Арктик-ТВ» и таким образом поздравить Мурманск с праздником.

Евгения Бурнашова, исполнительница: «Дорогой Мурманск. От всей души поздравляю тебя и твоих жителей с Днём города. Я желаю, чтобы с каждым годом ты становился всё краше, теплее и комфортней. И чтобы жителей и гостей нашего города становилось всё больше. Пусть у каждого, кто здесь бывает на улицах нашего города, сложится своя прекрасная история. Я всегда говорю, что на Севере сбываются мечты, ты раскрываешь меня по-другому. Поэтому в знак благодарности и любви к тебе я записала авторскую песню под названием «Мурманск», а сейчас сняла на неё клип. Смотрите его на «Арктик-ТВ». С праздником любимый город!».