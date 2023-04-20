Евгения Чибис: Единому волонтёрскому центру Мурманской области исполнилось три года! Что сделано, какие планы на будущее

3 апреля Единый волонтёрский центр Мурманской области отметил своё трёхлетие.

За это время команда региональных волонтёров запустили и помогли реализовать порядка полусотни добровольческих проектов и инициатив. Во время пандемии оказали помощь 18 тысячи северян. Кроме того, волонтёрский центр организовал и провёл встречи для женщин, чьи близкие участвуют в СВО.

Флагманский проект Единого волонтёрского центра - образовательный проект для женщин «Звезда Севера» вышел за пределы региона. Первая конференция для жён военнослужащих прошла в Севастополе под названием «Черноморская звезда». Подробно о работе Единого волонтёрского центра Мурманской области в программе Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» рассказывает Евгения Чибис, руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области.