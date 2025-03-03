Евгения Овчаренко: частная школа - за и против

«Школа Галилео» - частное образовательное учреждение в Мурманске. Это современная альтернатива общеобразовательной школе. Сообщество педагогов, родителей и детей на семейном и заочном обучении.

«Мы - отличная альтернатива общеобразовательному школе и саду, если ваш ребёнок не готов к большим группам и классам, - сообщается на vk.com/galileomurmansk. - Современные методики обучения. Подготовка и сдача аттестации. Углубленное изучение предметов. Классы до 12 человек. Индивидуальный подход и личные тьюторы учеников. Наши принципы - любовь к детям, творческий подход к обучению, индивидуальный подход к каждому ученику, получение учениками высокого уровня знаний».

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Евгения Овчаренко, соучредитель образовательного учреждения «Школа Галилео», рассказывает о том, как появился необычный проект, какие требования предъявляются к учащимся, как организован учебный процесс, развивающий у ребёнка интерес и любовь к обучению.