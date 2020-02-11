Евгению Никоре понравилась песня о Мурманске

Несмотря на то, что мы живём на краю света, в суровых климатических условиях, наши люди отличаются особой добротой и теплотой сердец. Они всегда готовы помочь не только друг другу, но и братьям нашим меньшим. Никого не оставят в беде.

Недавно в Сети появился видеоклип на песню о нашем родном городе-герое Мурманске. О таком простом и душевном месте, где каждый почувствует себя частью чего-то большего в этой жизни. Даже глава администрации Евгений Никора на своей странице в «Инстаграм» оценил творение наших северян и похвалил их за песню.