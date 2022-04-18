Евреи Мурманской области празднуют Пейсах

Заполярье – край многих конфессий. В 2022 году православная Пасха выпала на 24 апреля, однако, второй месяц весны отмечен не только христианскими праздниками. Иудейская Пасха, она же Песах – началась буквально в середине месяца и продлится она около недели.

Песах или Пейсах – один из самых главных иудейских праздников.

Как правило, верующие отмечают его в тесном семейном кругу, а застолья называют седер, а длятся они всю неделю. Как говорят евреи, самый первый седер – самый важный, а одно из ключевых блюд любого седера – маца.

Такие застолья тоже несут религиозное значение, ведь каждое блюдо имеет свой смысл и связано с определённым ритуалом. К примеру, харосет – смесь орехов, сушёных фруктов и специй – символизирует глину, которую замешивали рабы-евреи в Египте.

Несмотря на то, что Заполярье по климату мало чем напоминает пески древнего Ханаана, местные евреи всё равно тянутся к корням и продолжают чтить заповеди своих предков.

Мейер, учащийся ешивы: «Евреи всего мира празднуют праздник Пейсах, он посвящается самом главному событию еврейской истории, которое считается началом еврейского народа – Исход из Египта и освобождение из рабства».