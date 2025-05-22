Евросоюз в рамках 17-го пакета санкций впервые ввёл ограничения в отношении российских рыбопромышленных компаний «Норебо» и «Мурман СиФуд»

Компании включили в список, так как их суда якобы оснащены технологиями, которые могут использоваться в целях шпионажа в Северном и Балтийском морях.

В документе, опубликованном Европейским советом, говорится, что суда, принадлежащие и эксплуатируемые «Норебо», «демонстрируют особые схемы передвижения, которые не соответствуют обычной экономической практике и рыболовной деятельности».

Тоже самое утверждается и в отношении компании «Мурман СиФуд», мол, её судно «Мелькарт-5» регулярно присутствовало вблизи норвежских критически важных инфраструктурных и военных объектов».

Санкции в отношении рыбопромышленных компаний и их флота предполагают запрет на проход в водах ЕС, ремонт судов и выгрузку рыбы в их портах.