Эйнар и Брунилла» - Мурманский областной театр кукол готовится к премьере

Над спектаклем для взрослых «Эйнар и Брунилла» в областном театре кукол работали около пяти месяцев. В основу постановки лёг рассказ известного американского писателя Рэя Брэдбери, в котором нежность и лирика переплетены с чудесами и мистикой. С самого начала вместе с актерами мы проживаем романтическую историю любви крылатого человека и обычной девушки. Спектакль захватывает не только сюжетом, уникальности добавляет одежда, реквизит и, конечно, куклы, которых в обычном театре вы не увидите.

Светлана Дорожко, режиссер-постановщик спектакля «Эйнар и Брунилла»: «Меня привлекает множество приёмов, которые мы можем использовать в работе над материалом, над детским, над взрослым - не важно. Это очень большой спектр возможностей, передать через образ, образы - это не просто человек, ходящий по сцене, а это предмет, это форма, это немножко другая наполненность предметного мира, чем в драматическом театре».

Куклы буквально оживают в руках у актеров. Казалось бы, незначительные вещи способны создать особую неповторимую магию и передать настроение героев.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Спрос на спектакли для взрослых очень велик, зритель жаждет этих спектаклей. Мы сейчас стараемся восполнить наш репертуар постановками для взрослого зрителя. Спектакль музыкальный, спектакль интересный, я надеюсь, что нашему зрителю он понравится».

Небольшой зрительский зал не в силах вместить всех желающих, билеты раскупили почти сразу. Изголодавшиеся за время пандемии мурманчане уже ждут представления.