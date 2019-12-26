Езда на машине в пьяном виде обернулось уголовным делом

В Мурманске сотрудники ГИБДД задержали мужчину, который повторно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.

Ночью в областном центре внимание инспекторов ДПС привлек автомобиль «Шевроле», водитель которого неадекватно управлял машиной на дороге.

В ходе проверки документов было установлено, что 46-летний житель Мурманска управляет автомобилем без водительского удостоверения. Более того, у нарушителя имелись явные признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование подтвердило эти подозрения. В отношении нарушителя возбуждено и направлено в суд уголовное дело.

За езду в пьяном виде жителю Мурманска грозит реальное наказание. Водитель был отстранен от управления транспортным средством, а автомобиль помещён на штафстоянку.

«В ходе освидетельствования автолюбителя на состояние опьянения было установлено, что мужчина пьян, – комментирует Басти Гусейнова, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по городу Мурманску. - При проверке нарушителя по базам данных ГИБДД выяснилось, что в 2018 году мужчина уже привлекался к ответственности за езду в пьяном виде и на момент повторного управления автомобилем срок лишения водительского удостоверение ещё не истек».