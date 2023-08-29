Ежегодная акция «Собери ребёнка в школу - заплати алименты» проходит в Мурманской области

Собрать ребёнка в школу обязанность родителей такая же, как и оплата алиментов. В Мурманске проходит рейд по должникам в преддверие 1 сентября.

Ежегодная акция «Собери ребёнка в школу - заплати алименты» стартовала 23 августа. Судебные приставы в усиленном порядке ведут работу по поиску неплательщиков. Методы используют самые разные.

Наталья Поникарова, инспектор отдела организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов России по Мурманской области: «Проводится проверка транспортных средств с использованием программного комплекса «Дорожный пристав». По месту проживания должников осуществляются рейды, на имущество накладывается арест».

Сейчас на исполнении у судебных приставов находится более 6 тысяч исполнительных производств по взысканию алиментов. 80% должников мужчины и 20% женщины. Средняя сумма долга составляет 224 тысячи рублей.

Наталья Поникарова, инспектор отдела организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов России по Мурманской области: «Три с лишнем тысячи должников ограничены в выезде за пределы Российской Федерации. Около тысячи должников ограничены в праве управления транспортными средствами. На имущества порядка шестисот должников наложен арест. В случае не установления должников, объявляем их в розыск».

Рейд должен привлечь внимание общественности к такой острой проблеме и побудить неплательщиков вернуть долг.

Акция «Собери ребёнка в школу - заплати алименты» продлится до 1 сентября.