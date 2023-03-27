Ежегодная весенняя «Полярная олимпиада», организованная «Норникелем» и Кольской ГМК, состоялась в Мончегорске

Весело и шумно соревновались команды. А солнышко на голубом небе спортивным играм только благоприятствовало.

Весёлые старты для работников Кольского дивизиона «Норникеля» прошли на стадионе Северного колледжа физической культуры и спорта в Мончегорске. 22 команды приняли участие в эстафетах. Это семьи сотрудников Кольской ГМК, компаний «Печенгастрой», «Колабыт», Кольского филиала компании «Норникель Спутник», а также сборные Мончегорска и Печенгского округа.

Ольга Островецкая, исполняющая обязанности главы города Мончегорска: «Учитывая спортивный азарт, и то, что семьи вместе, я думаю, это будет колоссальное время и, конечно, это прекрасный досуг для наших жителей и сотрудников компании. Я от души всех поздравляю и хочу, чтобы победила самая дружная спортивная семья».

В таком формате праздник проводят уже шестой год. Участники говорят, что с погодой в этот день очень повезло - солнечная и не морозная. Что конечно же способствовало боевому настрою команд.

Максим Иванов, заместитель генерального директора АО «Кольская ГМК» по региональной политике и корпоративным проектам: «В первую очередь, всем - хорошего настроения. Потому что сегодня погода, праздник, компания «Норильский Никель», спорт, здоровье, ну, и самое главное, семья. Потому что приятно видеть, что капитаны команд – маленькие ребята – ведут пап и мам к здоровому образу жизни, а это самое ценное».

Разнообразная программа была подготовлена для юных спортсменов и их родителей. Чтобы посоревноваться в силе, ловкости и скорости, участникам нужно было пройти не одно испытание.

Светлана Федорова, главный менеджер Управления корпоративных мероприятий департамента социальной политики «Норникель»: «Начинается первая эстафета - это с тюбингом. Вторая эстафета – это через туннель. Так же будет эстафета, связанная со снегоступами и баскетбол».

Самые яркие эмоции были на лицах дружных команд. Такие соревнования точно запомнятся им надолго:

- Азарт всегда приходит во время игры. Мы второй раз участвуем в зимней олимпиаде. Уже есть небольшой опыт.

- Больше всего понравилась, наверное, полоса препятствий. В трубу понравилось нырять. Классно было! Второй год участвуем.

- Сложнее всего были снегоступы. Не по размеру достались. Спасибо КГМК, хороший праздник.

А победителями в «Полярной олимпиаде» после упорной борьбы стала семья Азатян из Мончегорска. Она шла к победе со всем рвением, на которое только была способна.

Сергей Азатян, участник «Полярной олимпиады»: «Помогла, наверное, воля к победе, стремление к результатам. Мы были готовы, у нас было большое желание. Мы не платинировали встать на первое место, хотя мечтали об этом. Победили – хорошо! Главное, эмоции позитивные, всё хорошо. Погода хорошая, болельщики, участники».

Подытожив, можно уверенно сказать, что такие состязания, как «Полярная олимпиада» пропагандируют здоровый образ жизни, а также единство и семейные ценности.