Ежегодная Всероссийская «Ночь музеев» вновь привлекла внимание многих северян

С шести вечера и до полуночи в Мурманском областном краеведческом музее для гостей выступали творческие коллективы, проводили разнообразные мастер-классы и работали интерактивные площадки.

Громко, динамично и торжественно - «Ночь музеев» стартовала под звуки этнических барабанов.

В этом году культурно-образовательную акцию посвятили теме «Родное». Гости могли погрузиться в историю Кольской земли и ближе познакомиться с традициями её жителей. Насыщенная программа не давала скучать ни взрослым, ни даже самым маленьким посетителям. На каждом этаже гостей ждали сюрпризы.

Елена Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея: «У нас проходят разнообразные экспресс-экскурсии».

Например, первая локация принадлежала фотохудожнице Ирине Чурбановой. Она подготовила выставку в формате живого диалога. Через свои работы хотела напомнить людям о ценности момента.

Ирина Чурбанова, фотохудожник: «Я хотела поделиться тем, что я вижу, когда не спешу. Когда останавливаешься, смотришь по сторонам, отрываешься от экрана телефона, то вокруг открывается красота».

На другом этаже большим открытием для многих участников акции стала недавно открывшаяся комната, напоминающая жилой двор. В каждом окне сымитированного дома отражены неповторимые истории людей, чьи судьбы неразрывно связаны с нынешними военными действиями.

Вера Попова, посетитель: «Я послушала историю человека, который родился в Николаевской области … Трогательная очень история».

«Ночь музеев» - время открытий. Здесь не только можно получить знания, но и освоить новые навыки. Например, ткачество на берде. На деле выглядит просто, но, чтобы наловчиться, потребуется время. По итогу получаем самобытный аксессуар с оригинальным ярким орнаментом.

Ольга Благова, мастер декоративно-прикладного творчества: «Это самый простой вид плетения, который мы делаем. Заправочный узор - этот красивый узор получается путем заправки».

Неотъемлемой частью программы стала военная тематика. В интерактиве под названием «Связь на войне» любой желающий мог попробовать себя в роли передатчика информации.

Денис Васильев, член Российского военно-исторического общества Мурманской области: «Связь являлась основополагающим фактором при достижении любой победы».

Испытатели признаются, что им было трудно, но очень интересно. Самым сложным было услышать и узнать сигнал Морзе.

А для юных гостей в музее подготовили приятные подарки. На одном из его этажей работала портретная будка, откуда любой посетитель мог унести нарисованный сувенир. Такое нововведение в программу мероприятия – инициатива молодого дизайнера Дарьи Гиоевой.

Дарья Гиоева, дизайнер: «Я уже шесть лет работаю в музее».

Без внимания и положительных впечатлений не остался ни один участник «Ночи музеев». Можно смело утверждать, что культурная бессонница прошла на ура и ждёт ценителей искусства в следующий раз.

