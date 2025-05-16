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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.05.25 19:30

Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от СПИДа

Это делается для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам носителей ВИЧ-инфекции. В Мурманском областном медицинском центре состоялась пресс-конференция, посвящённая Всемирному дню памяти.

Вирус иммунодефицита человека - одна из самых серьёзных болезней, с которой сталкивалось человечество. В этом году людей, умерших от СПИДа, в мире вспоминают 18 мая.

Специалисты регионального Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями рассказали о том, как сделать опасный диагноз контролируемым.

Вячеслав Ванюков, заместитель главного врача по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями: «Лечение возможно только тогда, когда человек знает о своём диагнозе и находится под медицинским наблюдением. Диспансерное наблюдение - это не формальность. Это система, которая обеспечивает контроль за заболеванием, профилактику осложнений, современное начало терапии. Именно это продлевает жизнь, сохраняет здоровье и предотвращает дальнейшее распространение вируса иммунодефицита».

По состоянию на 15 мая 2025 года в Мурманской области зарегистрированы 8911 ВИЧ инфицированных пациентов. Территории с наиболее высокими показателями заболеваемости - Кандалакшский, Ковдорский, Кольский районы и город Мурманск.

Кристина Саргсян, врач-эпидемиолог Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями: «Пути передачи ВИЧ-инфекции: основной – половой путь составляет 70%, второе место – через кровь, третий путь передачи – от матери к ребёнку».

Но статус «ВИЧ-положительный» уже не считается смертельным диагнозом: своевременное выявление вируса и получение лечения даёт возможность бороться за качество и продолжительность жизни каждого человека.

Любовь Веселова, врач-педиатр Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями: «Если мама стоит на учёте с ВИЧ-инфекцией и проходит терапию, то практически в 100% ребёнок рождается без ВИЧ. Дети, которые имеют ВИЧ-инфекцию, все дети, которые у нас находятся на учёте, 100% проходят терапию, 100% имеют подавленную вирусную нагрузку. Т.е. ВИЧ-инфекция не является заболеванием, которое сократит их жизнь».

Однако, люди, у которых обнаружен ВИЧ, часто боятся обратиться к врачу. Причина страха – ожидание негативной реакции общества. Ведь у многих всё ещё остается ошибочное понятие о том, как передается вирус.

Любовь Веселова, врач-педиатр Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями: «В обществе витает такое понятие, что ВИЧ передается по воздуху. Нет. Он не передается ни через объятия, ни через рукопожатия, ни через поцелуи, ни через еду и столовые приборы, ни при игре детей одними игрушками».

Сегодня профилактика инфекции направлена на формирование ответственного отношения к своему здоровью, приверженности здоровому образу жизни и толерантное отношение к любому человеку, где каждый может получить помощь без осуждения.

Дарья Лапина, специалист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики: «Как проходит информирование населения специалистами нашего центра. Участие в вебинарах, семинарах…плотное межведомственное взаимодействие. Просветительские мероприятия в образовательных учреждениях и по заявкам от руководителей - в трудовых коллективах».

Единственный способ узнать, есть ли у вас ВИЧ-инфекция, надо пройти обследование. Сегодня это так же естественно, как знать о других своих болезнях. Напомним, все желающие могут пройти бесплатное анонимное тестирование в медицинском центре на улице Лобова, 10. Также тестирование будет организовано в мобильном пункте на улице Воровского с 16 по 18 мая.

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