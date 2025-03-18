Ежегодно в третий вторник марта в России и других странах отмечается Всемирный день социальной работы

С этим праздником поздравил сегодня работников Мурманского центра помощи детям «Ровесник» депутат облдумы Артур Попов.

Работники центра для детей не только педагоги, но и хорошие слушатели, чуткие собеседники и те, кто рядом в трудную минуту. Депутат Мурманской областной Думы Артур Попов поздравил женщин, отметив, что они выполняют важную социальную работу, создавая для детей необходимую поддержку и семейную обстановку, а заодно напомнил о ещё одной дате - Дне воссоединения Крыма с Россией, который отмечают 18 марта.

Согласно исследованию ВЦИОМ, воссоединение Крыма с Россией прочно закрепилось в сознании граждан как знаковое событие в современной истории страны.

Артур Попов, депутат Мурманской областной Думы: «Мы очень часто здесь бываем: и я, как депутат, и участники СВО. А день, когда пришёл в родную гавань Крым, - хороший повод поговорить о патриотизме в такой праздник и поднять настроение нашим милым женщинам, которые здесь работают».