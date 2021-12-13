Ежегодную стипендию главы муниципалитета вручили лучшим александровцам

Ежегодной традицией в ЗАТО Александровск стало поощрение за высокие достижения талантливой молодёжи муниципалитета. Это итог работы школьников за последний год. Лучшим в области учёбы, спорта, искусства, добровольчества и научно-исследовательской деятельности вручили стипендии.

В этот раз многие артисты выходят на сцену в непривычном для себя амплуа. Обычно девчонки и мальчишки сами развлекают зрителей, играют в спектаклях, поют и танцуют, но на этот раз праздник организован для них и в их честь.

Ежегодную стипендию главы муниципалитета вручили 50 александровцам за высокие достижения в учебной и научно-исследовательской деятельности, области искусств, спорте и общественно-полезной работе. Ещё пятеро номинантов были отмечены высшей наградой - стипендией «Успех».

Признанные спортсмены, музыканты и отличники учёбы отмечают, что каждый по-своему талантлив, и не стоит расстраиваться, если в этом году в числе номинантов нет чьей-то фамилии.

Галина Чебелева, начальник Управления образования администрации ЗАТО Александровск: «На мой взгляд, не только нужно проводить такие мероприятия, потому что они поднимают стимул, у детей есть желание некоего внутреннего соперничества, есть желание работать на результат, и самое главное, многие не останавливаются на этом уровне».

Трое александровцев в этом году также номинированы на стипендию от губернатора Мурманской области и в декабре получат её лично из рук главы региона.