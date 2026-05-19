Ежегодный 22-й региональный турнир по тайскому боксу посвятили воинам, погибшим при исполнении служебного долга
Иван Кривунец, президент Мурманской областной и городской Федераций тайского бокса: «До этой категории у нас ребята не боксируют ногами в голову, а бьют в корпус».
Василиса Дыдышко боевое искусство осваивает уже 4 года, сейчас ей 8 лет. Девочка не любит сидеть дома и большую часть свободного времени посвящает спорту.
Василиса Дыдышко, участница турнира: «Не надо делать так: один день пришёл и больше не приходишь. Надо ходить на тренировки много раз».
Поддержка родных, друзей и тренеров для спортсменов зачастую сравнима с глотком воды, ведь без неё победы не были бы так ощутимы.
Ярослав Малышев, участник турнира: «Мама тоже за меня переживает, говорит, что у меня всё получится. Тренера переживают, говорят, оденься, разогрейся, у тебя всё получится, давай, иди, работай».
Навыки, полученные в процессе тренировок, спортсмены должны стремиться применять с умом, так как занятия борьбой – гармоничное развитие тела и духа.
Роман Пономарев, депутат Мурманской областной Думы: «Здесь очень грамотные преподаватели, которые детей воспитывают так, что ты не должен идти кого-то избивать, а именно защищать».
В этом году в соревнованиях приняли участие около 70 молодых людей из Мурманска и области в возрасте от 8 до 17 лет.