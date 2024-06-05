Ежегодный фестиваль уличного искусства «Рост» состоится в этом году в Мурманске в 4-й раз

Гостей ждут обновленные маршруты, новые муралы, мозаики и даже онлайн-игра.

Браузерная игра будет посвящена изучению столицы Заполярья, исследованию города, поиску интересных и небанальных локаций и объектов.

С помощью простых механизмов и понятной графики участники узнают больше о Росте и 305 микрорайоне. В планах дополнить игру популярными местами с достопримечательностями.

Она будет доступна на платформе «Яндекс.Игр», подключиться к ней можно будет как со смартфона, так и с компьютера. А старт самого фестиваля планируется уже в июле.