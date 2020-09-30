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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.09.20 19:30

Ежегодный молодёжный форум «Территория свободного развития» состоится в Мурманске

Несколько десятков профессиональных спикеров будут делиться своими знаниями с участниками в онлайн-формате. На выбор участникам онлайн-форума в этом году предоставлено пять площадок : «Город новых возможностей», «Мысли и действуй», «Спорт – это легко»,  «Человек 2.0» и «От мечты к цели». Каждая из них откроет перед молодыми людьми уникальные возможности личностного роста и раскрытия своего потенциала через современные тренинги и мастер-классы от спикеров из различных сфер деятельности.

Татьяна Печкарева, председатель комитета по делам молодёжи: «Мы понимаем, что ребята устремлены к новым знаниям. А сегодня действительно есть возможность получить новые современные компетенции, познакомиться с новыми технологиями, инновациями и дальше применять их в практической деятельности».

У молодых не замылен взгляд, много амбиций и идей, как можно сделать город лучше и комфортнее. Именно поэтому от ребят ждут не только интересного диалога, но и конкретных предложений и проектов.

Ирина Мазилкина, депутат Совета депутатов города Мурманска: «У современной молодёжи есть свои мечты, которым суждено сбыться и, если приложить усилия, если попробовать себя в разных сферах деятельности, то обязательно каждый молодой человек может найти своё место в жизни».

Форум пройдёт 10 октября, принять участие в нём может любой житель Мурманска в возрасте от 14 до 30 лет. Для этого необходимо заполнить заявку в информационной системе «Молодёжь России».

 

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