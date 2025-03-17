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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.03.25 19:30

Ежегодный VII Открытый турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики» состоялся!

«В одном романе женщина обратила внимание на синеватый цвет и предположила, что в этот день мужчина очень рано…». Что сделал мужчина? Этот вопрос был одним из первых, который прозвучал на Кубке Арктики по игре «Что? Где? Когда?».

Ответить на этот и другие вопросы, а также завоевать первое место пришло около 60 команд.

Команда «Лампочки Ильича» МАУ уже давно играет в «Что? Где? Когда?», и даже успела победить в молодёжном кубке по брейн-рингу в прошлом году. Но его ребятам вручили только в этом сезоне, поэтому на столе у студентов не только талисманы на удачу, но и награда. Участники признаются, что, несмотря на такой стимул перед стартом, они всё равно немного боятся конкуренции.

Кирилл Овчаренко, игрок команды «Лампочки Ильича»: «К вопросам готовы, к брейн-рингам не очень, потому что там нужна смелость и скорость. Но вопросы мы готовили, мы всегда развиваемся на тренировках и, можно сказать, подошли в боевой готовности к этому состязанию».

Команде «Лампочка Ильича» буквально дышат в спину «Акулы-котики» - ещё одна команда из опорного вуза готова к реваншу.

Глеб Иванов, капитан команды «Акулы-котики»: «Мы победители второго места. У нас план - сделать максимум».

Среди вероятных претендентов на победу и «Парадные ватники». Они тренируются каждые выходные уже на протяжении многих лет. Ребята брали кубок губернатора Мурманской области, завоевывали серебряные и бронзовые медали, становились неоднократными чемпионами области и даже сражались в интеллектуальных битвах на чемпионате России.

Александр Шалтыбаев, игрок команды «Парадные ватники»: «Сегодня у нас здесь будет серьёзная борьба. Достаточно сильные соперники, интересно будет соревноваться, поэтому будем бороться за призовые места. Хотелось бы за победу, хотя бы за призовые места».

А вот команда «Усами младенца» не ждёт высоких наград. Её участники уже привыкли к тому, что занимают не самые высокие строчки рейтинга, поэтому играют не для победы, а для хорошего настроения и ярких эмоций.

Юлия Муртазина, капитан команды «Усами младенца»: «Мы играем не первый раз, но всегда очень плохо. На самом деле, для нас это, прежде всего, не соревнования, то есть, мы не претендуем ни какие-то высокие места, нам просто нравится играть, нам нравится здесь атмосфера. Мы просто пытаемся разгадывать какие-то логические задачки и это очень здорово».

Кубок Арктики по игре «Что? Где? Когда?» проходит восьмой год подряд и на него собираются как заядлые игроки, так и совсем молодые участники. Всего соревнования собрали в Мурманске около 60 команд. 

Егор Банишевский, директор муниципального автономного учреждения молодёжной политики: «Мероприятие разделено на несколько частей, но параллельно сразу играют все команды. Людей много, заявок тоже много, у нас очень большой лист так называемого ожидания, потому что заявки разбирают за несколько дней. Все будет происходить в рамках традиций точно также, как и награждение».

Вопросы подбирали не только на логику и эрудицию, но и на знание мемов. Их, кстати, задавал знаток элитарного клуба «Что? Где? Когда?» из Санкт-Петербурга Юрий Филиппов.

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