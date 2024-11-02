Ежемесячную коммунальную выплату для многодетных семей будут предоставлять по-новому

Губернатор Мурманской области уже подписал соответствующее постановление.

Теперь квартплату многодетным семьям будут компенсировать не только за коммунальные услуги, но и за жилое помещение. То есть, добавлена плата за содержание и ремонт жилья, а также взносы на капитальный ремонт.

Семьям, которые получали ежемесячную выплату, автоматически будет произведён перерасчёт и доплата за период с февраля 2024 года.

Для назначения соцвыплаты впервые семья должна проживать на территории Мурманской области, иметь среднедушевой доход не выше двух прожиточных минимумов, а также необходимо отсутствие судебных актов о непогашенной задолженности по квартплате за последние три года.