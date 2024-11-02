День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.11.24 19:30
Ежемесячную коммунальную выплату для многодетных семей будут предоставлять по-новому
Губернатор Мурманской области уже подписал соответствующее постановление.
Теперь квартплату многодетным семьям будут компенсировать не только за коммунальные услуги, но и за жилое помещение. То есть, добавлена плата за содержание и ремонт жилья, а также взносы на капитальный ремонт.
Семьям, которые получали ежемесячную выплату, автоматически будет произведён перерасчёт и доплата за период с февраля 2024 года.
Для назначения соцвыплаты впервые семья должна проживать на территории Мурманской области, иметь среднедушевой доход не выше двух прожиточных минимумов, а также необходимо отсутствие судебных актов о непогашенной задолженности по квартплате за последние три года.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-
Последние комментарии
Константин Петрович
01.11.24 15:18
Сообщая о снижении актов о смерти, было бы неплохо сообщить, что и число жителей Мурманской области всё время снижается: рождаемость падает, выезжают больше людей. Меньше жителей - меньше смертност
Галина
31.10.24 16:51
24.09.2024 отправлены две посылки сыну, до сих пор не плучил.
Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
-Скоро в эфире01:05«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)01:30«Медленное ТВ-Камин».04:40«Отпетые друзья». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья в лидеры по росту цен выходит сливочное масло-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 30 копеек, доллар подрос почти на 11 копеек-PRO Энергетику (18+)Заполярный район электрических сетей АО «МЭС» продолжает модернизацию оборудования-PRO ЖКХ (18+)Спецтехнику к уборке снега готовили ещё летом-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре