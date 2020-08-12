Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений

Ежемесячные выплаты инвалиды смогут получать без заявлений. Об этом сообщили в региональном Отделении Пенсионного фонда России.

Теперь территориальным органам ПФР не требуется заявление такой категории граждан, поскольку всю информацию ведомство получает из Федерального реестра инвалидов. Выплата устанавливается автоматически в течение 10 дней после поступления в реестр сведений об инвалидности.

Уведомление о её назначении направляется в «Личный кабинет» гражданина на портале Госуслуг, на адрес электронной почты или по смс.

Без заявления стали выдавать и СНИЛС на ребёнка.

Александр Устинов, начальник отдела социальных выплат Отделения Пенсионного фонда России по Мурманской области: «Когда у мамы рождается ребёнок, то ей не надо никуда ходить. Она может оформить в «Личном кабинете» на своего ребёнка заявление и ей автоматически придёт страховой номер».