На оперативном совещании с губернатором Мурманской области обсудили планы на летние каникулы, программу для трудоустройства подростков «Работа рядом» и обновление общественного транспорта в регионе. Кроме того, на обсуждение подняли вопрос создания спортивных клубов «моя станция» в Апатитах.

Еженедельное оперативное совещание началось с минуты молчания в память об известном заполярном краеведе Алексее Киселеве. В 1944 году ему исполнилось 18 лет, Алексей сразу отправился на фронт. После войны окончил Мончегорскую школу рабочей молодёжи, исторический факультет Ленинградского Государственного университета и Высшую партийную школу при Ленинградском обкоме КПСС. А позже стал изучать Кольский край и преподавать. На его счету более тысячи научных работ и учебных изданий.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сегодня Мурманская область прощается с известным уважаемым человеком Алексеем Васильевичем Киселевым. Человеком, который внёс действительно очень большой вклад в развитие и, по сути, сформировал историю краеведения, историю Кольского полуострова, доктор исторических наук, профессор. Огромное количество времени отдал развитию университета».

Развитие Мурманской области прописано в стратегическом плане «На Севере – жить!», в рамках которого продолжается обновление общественного транспорта. Всего за три года закупили 55 троллейбуса и 178 автобусов, полностью обновлён автопарк в ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск, Кировске, Апатитах, Мончегорске, Оленегорске, Полярных Зорях, Ловозерском районе и Печенгском муниципальном округе.

Юлия Полиэктова, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Программа реализуется с 2021 года и нацелена она на повышение качества транспортного обслуживания жителей и гостей нашего региона. По итогам трёх лет обновления средний возраст транспортных средств снизился практически в 2,5 раза, а доля транспортных средств не старше пяти лет в Мурманской области составила уже 88%».

Новые автобусы позволят комфортно добраться до мест культурного отдыха и мероприятий, которых только в июне будет организовано более 700. Летом планируется провести более 2 тысяч развлекательных программ для жителей и гостей региона.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Помимо проведения уличных событий, мероприятий для организованных групп детей наши музеи, библиотеки и культурно-досуговые учреждения продолжают работать в традиционном формате. В культурной афише июня запланировано свыше 100 событий, доступных для нашей молодёжи по программе «Пушкинская карта». Одним из наиболее ярких региональных событий станет проведение литературной мастерской Ассоциацией союза писателей и издателей России».

У школьников России начались летние каникулы, которые можно поводить не только весело, но и с пользой. В Мурманской области реализуется программа «Работа рядом», по которой трудоустроены более 25 тысяч учеников и студентов.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «На реализацию проекта с начала года выделен первый транш в размере 100 миллионов рублей и 14 миллионов рублей - это материальная поддержка несовершеннолетним гражданам при трудоустройстве. Службой занятости с начала года проводится широкая информационная кампания о реализации проекта, работают консультационные пункты, организуются встречи в школах, колледжах, выездные консультации».

Летняя пора - время не только отдыха. Совсем скоро начнётся приёмная кампания в колледжи и вузы. Перед школьниками уже стоит важный вопрос: «Кем же они хотят стать?» В этом году для целевого обучения медиков Мурманской области выделено 110 мест в 9 вузах, что на 33 места больше, по сравнению с прошлым годом.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области - министр здравоохранения региона: «Таким образом по окончании учебных заведений мы ждём в этом году 36 врачей - целевиков, из них 31 ординатора и 5 врачей специалитета. Плюс ещё 35 целевых выпускников специалитета планируют продолжить обучение в ординатуре и вернуться к нам через два года уже узкими специалистами».

Отдельное внимание на совещании уделили вопросу устранения недочётов, выявленных в муниципалитетах по результатам губернаторского контроля. Главы отчитались о том, что работа проделана. Но Андрей Чибис сообщил, что ждёт от местных властей более серьёзных решений, например, по уборке общественных территорий.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В очередной раз говорю про то, что отчёты по итогам губернаторского контроля - это ваша работа: смотреть и убираться. А не отчёты по итогам того, как вам на это указали».

В завершении оперативного совещания глава региона рассказал о создании спортивных клубов быстрого доступа «Моя станция» в Апатитах. На проект заложат около 60 миллионов рублей из федерального бюджета. Он нацелен на развитие спорта в Заполярье, поэтому такие клубы для северян будут бесплатными, а рядом с ними организуют уличные пространства.