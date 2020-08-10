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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.08.20 19:30

Еженедельное оперативное совещание прошло без губернатора

Провела заседание Оксана Демченко, первый заместитель главы региона. О том, почему заседание состоялось в таком необычном формате, какие вопросы обсуждали в правительстве, расскажут журналисты «Арктик-ТВ».

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ушёл в короткий отпуск, но уже буквально через несколько дней глава региона вернётся к работе. 12 августа он примет участие в митинге-памяти в ЗАТО Видяево.

Оперативное совещание сегодня состоялось под руководством первого заместителя Чибиса Оксаны Демченко. Одна из главных тем на повестке  – сложившаяся ситуация с распространением коронавируса в регионе.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «У нас наблюдается чёткая тенденция к снижению заболевших. Это можно судить по такому важному параметру как снижение заболеваемости. Если на прошлой неделе у нас было 129 случаев, то к концу этой недели всего  89 случаев».

Несмотря на положительную динамику жителей Мурманской области призывают не игнорировать средства индивидуальной защиты. Маски и перчатки  необходимо использовать в магазинах и во время поездок в общественном транспорте.

В правительстве региона обсудили темпы реконструкции Мурманского областного драмтеатра. Сейчас готовность объекта составляет около 70%. В здании на проспекте Ленина проводятся работы по отделке мрамором и росписи потолка, устанавливаются лифты.

Владислав Сандурский, заместитель губернатора Мурманской области, министр строительства Мурманской области: «На совещании с Андреем Чибисом мы договорились, что в феврале 2021 года объект будет сдан в эксплуатацию, а в марте он должен заработать. Но мы ставим задачу подрядчику завершить все строительно-монтажные работы в этом году».

Во время оперативного совещания чиновники отчитались о работе портала «Наш Север» за неделю. Большая часть обращений в виртуальную приёмную была связана с проблемами  ЖКХ и благоустройством территорий. Профильное министерство анализирует  поступившие  запросы и отрабатывает их в муниципалитетах региона.

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Последние комментарии

Д.О. Вернер
09.08.20 12:15
Хорошая информация. Красивый дом. И чего губернатор и мэр в нём не живут?
Комментарий к новости:#ЛЕГЕНДЫ_МУРМАНСКИХ_ДОМОВ – история дома № 61 по проспекту Ленина
Вэлл
07.08.20 10:27
В этом наша беда. Даже заключив ГПХ надо признавать что между работником и работодателем есть трудовые отношения. А не так как гастарбайтеры с местной пропиской.
Комментарий к новости:Жена, упавшего с крыши рабочего, требует справедливости
Д.О. Вернер
31.07.20 12:20
Войди туда, сними противогаз, вдохни полной грудью и "открой для себя город-порт" - "На Севере жить!" Ещё вдох-выдох, слушайте меня, Вам становится легко, глаза закрываются, Вы погружаетесь в сон...
Комментарий к новости:Открой для себя город-порт!
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