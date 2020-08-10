Еженедельное оперативное совещание прошло без губернатора

Провела заседание Оксана Демченко, первый заместитель главы региона. О том, почему заседание состоялось в таком необычном формате, какие вопросы обсуждали в правительстве, расскажут журналисты «Арктик-ТВ».

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ушёл в короткий отпуск, но уже буквально через несколько дней глава региона вернётся к работе. 12 августа он примет участие в митинге-памяти в ЗАТО Видяево.

Оперативное совещание сегодня состоялось под руководством первого заместителя Чибиса Оксаны Демченко. Одна из главных тем на повестке – сложившаяся ситуация с распространением коронавируса в регионе.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «У нас наблюдается чёткая тенденция к снижению заболевших. Это можно судить по такому важному параметру как снижение заболеваемости. Если на прошлой неделе у нас было 129 случаев, то к концу этой недели всего 89 случаев».

Несмотря на положительную динамику жителей Мурманской области призывают не игнорировать средства индивидуальной защиты. Маски и перчатки необходимо использовать в магазинах и во время поездок в общественном транспорте.

В правительстве региона обсудили темпы реконструкции Мурманского областного драмтеатра. Сейчас готовность объекта составляет около 70%. В здании на проспекте Ленина проводятся работы по отделке мрамором и росписи потолка, устанавливаются лифты.

Владислав Сандурский, заместитель губернатора Мурманской области, министр строительства Мурманской области: «На совещании с Андреем Чибисом мы договорились, что в феврале 2021 года объект будет сдан в эксплуатацию, а в марте он должен заработать. Но мы ставим задачу подрядчику завершить все строительно-монтажные работы в этом году».

Во время оперативного совещания чиновники отчитались о работе портала «Наш Север» за неделю. Большая часть обращений в виртуальную приёмную была связана с проблемами ЖКХ и благоустройством территорий. Профильное министерство анализирует поступившие запросы и отрабатывает их в муниципалитетах региона.