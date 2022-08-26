Еженедельный темп прироста больных ковидом в Мурманской области составляет в среднем около 70% новых случаев

«COVID-19 протекает преимущественно в лёгкой форме, не требующей госпитализации. Но пациентам, особенно из групп риска, важно быть настороженными: вовремя обращаться к врачу в случае заболевания, а ещё лучше избежать его и вакцинироваться заблаговременно», - отметили в ведомстве.

Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

«COVID-19 протекает преимущественно в лёгкой форме, не требующей госпитализации. Но пациентам, особенно из групп риска, важно быть настороженными: вовремя обращаться к врачу в случае заболевания, а ещё лучше избежать его и вакцинироваться заблаговременно», - отметили в ведомстве.

Заражение COVID-19 прежде всего представляет опасность для не привитых и одновременно не переболевших ранее лиц, а также для людей из групп риска – старше 65-ти лет и имеющих хронические заболевания. Им важно соблюдать меры эпидбезопасности и сделать прививку.

В случае появления симптомов заболевания важно не заниматься самолечением, а обращаться в медицинскую организацию. Записаться в доврачебный кабинет можно на Региональном портале записи на ближайшие сутки, чтобы избежать очередей.