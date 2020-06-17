«Фабрики Кухни» - контроль и профессионализм

Для любого предприятия общественного питания очень важно обеспечить контроль качества и условий на всех этапах производства. Например, у службы «Доставка №1» изготовление полуфабрикатов для производства и их доставка клиентам выделены в отдельные циклы.

«Фабрика Кухни» работает с 2006 года. Здесь ежедневно трудятся 35 сотрудников, которые обеспечивают свежими продуктами, заготовками и полуфабрикатами высокой степени готовности все заведения и точки доставки сети ресторанов «Кружка». Это позволяет соблюдать единый стандарт качества блюд в каждом заведении.

Елена Смолякова, директор «Фабрики Кухни»: «Современное оборудование позволяет квалифицированному персоналу осуществлять первичную обработку сырья, обеспечивать качественное приготовление полуфабрикатов, что позволяет осуществлять двойной контроль качества, и сокращает время приготовления блюд в ресторанах».

Полуфабрикаты, производимые на «Фабрике Кухни», не содержат ГМО, красителей и консервантов, потому что они упаковываются с помощью вакуумных аппаратов и подвергаются шоковой заморозке, что позволяет сохранить вкусовые качества полуфабрикатов. Даже в период пандемии предприятие работает без перебоев, соблюдая установленные стандарты и, сохранив рабочие места.

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