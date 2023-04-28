Факт ЧП на территории рыбоводческой компании «БЛК-Фиш» подтверждён, но точный ущерб экологии не установлен

Природоохранная прокуратура подтвердила, что в марте на территории рыбоводческой компании «БЛК-Фиш» произошло ЧП - из садков предприятия ушла форель.

О том, что в марте этого года у рыбаков города Полярные Зори был особенно хороший клёв, мы уже сообщали. Тогда очевидцы сообщали, что на берегах Имандры скопилось огромное количество рыбаков. Охота шла на форель, которая сбежала из садков компании «БЛК-Фиш».

- Полярные Зори у нас городок маленький. Все друг друга знают, все между собой общаются. Мужики сообщили, что буквально вчера на хозяйстве, которое находится на территории базы отдыха «Кольская АЭС», ушёл целый садок форели. Канал кишит форелью. Люди таскают вёдрами, мешками. Рыбнадзор отгоняет, но это всё равно не помогает. Людям хочется рыбы красной, - сообщали в то время очевидцы.

Сегодня пресс-служба природоохранной прокуратуры Мурманской области опубликовала пресс-релиз, в котором подтвердила факт ЧП. Однако, как сообщает ведомство, точный ущерб экологии не установлен из-за того, что Североморское территориальное управление Росрыболовства вовремя не предприняло необходимых мер.

Прокуратура внесла представление руководителю Североморского ТУ Росрыболовства. Однако проблема на Имандре, по словам местных жителей, может оказаться куда серьёзнее.

Нам в редакцию прислали ряд снимков, на которых видно, что по берегам Имандры в санитарной зоне водоёма валяются старые ржавые металлические понтоны. Кто их там оставил, достоверно сказать не можем. Но похожие платформы используются и компанией «БЛК-Фиш» для установки садков. И на эти конструкции в Росрыболовство уже жаловались. Соответствующий документ есть в распоряжении редакции.

По мнению заявителя, платформы не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации и могут нести вред для рыб и других водоплавающих. Росрыболовство, в свою очередь, вынесло «БЛК-Фиш» предупреждение. Однако дальше дело не пошло. Чиновники сослались на мораторий на проверки, который правительство России ввело в 2022 году. Таким образом, можем предположить, что в акватории Имандры продолжают использоваться понтоны, которые ржавеют и наносят вред экологии озера.