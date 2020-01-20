Фанаты ХК «Мурман» в ожидании красивой игры

Игра с клубом «Строитель» из Сыктывкара на домашнем поле соперника не принесла очков хоккейному клубу «Мурман». Команда из областного центра по-прежнему находится на последней строчке турнирной таблицы.

Александр Кротов, главный тренер ХК «Мурман»: «Получилась интересная игра… Во втором тайме постарались сыграть по-другому».

Счёт остановился на отметке 4:2 в пользу «Строителя». Напомним, до этого «Мурман» играл с московским клубом «Динамо», столичные хоккеисты разгромили нашу ледовую дружину со счётом 12:3.

Ближайший домашний поединок состоится совсем скоро, 29 января. На стадионе «Строитель» хоккейная дружина «Мурмана» сойдётся с кемеровским клубом «Кузбасс», а 1 февраля с новосибирским «Сибсельмашем».

Несмотря на серию поражений, за любимую команду приходят болеть многие поклонники хоккея с мячом. Фанаты, судя по комментариям в социальны сетях, ждут, если и не побед, то хотя бы красивой игры.