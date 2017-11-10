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День за днём с «Арктик-ТВ»10.11.17 19:30

«Фантазии Фарятьева» - много любви и немного философии

Минимум декораций, максимум смысла -  так характеризует премьерный показ спектакля «Фантазии Фарятьева» режиссер–постановщик театра Северного флота Юрий Сергиенко. В пьесе, несмотря на законы жанра, нет негативных персонажей, а тему любви каждый зритель сможет увидеть самостоятельно. На итоговом прогоне побывала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Новый сезон показа спектаклей для театра Северного флота стал особенным. Бессменный, почти три десятка лет в театре, главный режиссёр, народный артист РФ Юзеф Фекета покинул Заполярье. Впрочем, коллектив продолжает радовать зрителя своими постановками. Очередная премьера состоится на выходных.

В спектакле «Фантазии Фарятьева», который ставит режиссер театра Северного флота Юрий Сергиенко, можно увидеть, какими целями люди добиваются своего счастья и насколько оно у всех разное. Пьеса, написанная в начале 70-х годов прошлого века Аллой Соколовой, сейчас, как никогда, отображает современные проблемы.

-  Если брать первый, бытовой уровень, то в постановке присутствует любовный треугольник, - рассказывает Юрий Сергиенко, режиссёр-постановщик театра Северного флота. - Один молодой человек влюблён в даму своего сердца, но она его не любит, а влюблена в третьего, в другого молодого человека. А тот её не замечает, не слышит, а потом даже бросил. Но за этими перипетиями, сложными отношениями поднимаются пласты общечеловеческого звучания.

На сцене поднимут темы взаимопонимания между людьми, несовпадений психологического, эмоционального и мировоззренческого характеров. Каждый зритель увидит то, что захочет и сможет, и сделает выводы для себя сам. По словам режиссера, этот спектакль немного философский.

- Пьеса очень хорошая, светлая, - считает Юрий Сергиенко, режиссёр-постановщик театра Северного флота. - Там нет ни одного, повторюсь, ни одного отрицательного персонажа. Злодеев нет. Там все хотят добра друг другу, хотят любви, счастья своим возлюбленным, детям. Но развязка драматичная.

Впрочем, жанр спектакля в театральных программках определён как трагикомедия. Зрителям скучать не придётся.  Перипетии, в которые попадают герои временами, комичны, забавны и даже где-то утопичны.

Премьерный показ спектакля состоится в субботу, 11 ноября. Погрузиться в трагикомичность «Фантазий Фарятьева» можно будет в воскресенье, 12 ноября и в декабре.  

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