«Фантазия» Нины Подгорновой вызвала неподдельный интерес у посетителей выставки

Выставку произведений молодых художников «Точка росы» представили в Культурно-выставочном центре Русского музея. Её участниками стали живописцы, графики, фотографы и представители декоративно-прикладного искусства. На открытии экспозиции побывала и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

По традиции выставка объединила не только заполярных авторов, но и гостей из других регионов России и дальнего зарубежья, в частности США. Не пропустили это событие и художники флотской столицы, так как возможность пообщаться друг с другом, обменяться опытом и услышать совет признанных мэтров молодым авторам, выпадает раз в 2 года. Североморцы уже знакомы с творчеством своих земляков - Михаила Глотова, Александра Талипова, Максима Паламарчука, Александра Мирного и Татьяны Петровой. Большинство из них – воспитанники изостудии СФ, к сожалению, на днях прекратившей свое существование в связи с реформированием армии и флота.

А вот работы Екатерины Дулько стали открытием для зрителей. В прошлом году девушка окончила Ивановскую текстильную академию, участие в «Точке росы» - её заполярный дебют. Графика и квилты (стеганые лоскутные полотна) североморского художника-стилиста вызвали у зрителей большой интерес. Особой популярностью на вернисаже пользовались текстильные панно – каждый посетитель счёл своим долгом запечатлеть эту красоту на фото. Ещё один популярный объект фотосессии – солнечный вязано-тканый плед «Фантазия» Нины Подгорновой.

28 марта на церемонии закрытия станут известны лауреаты выставки-конкурса. Напомним, что на прошлой «Точке росы» лучшими были признаны работы североморцев Михаила Глотова, который стал обладателем Гран-при, Александра Талипова – победителя в номинации «Живопись».