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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.01.23 19:30

«Фантазия полярной ночи»: александровцы из снега создают скульптуры

2 часа, лопата со шпателем, яркие краски и немного фантазии – так рождаются снежные фигуры в рамках традиционного для александровцев конкурса. Среди участников из Снежногорска, Полярного и Гаджиево - непрофессиональные скульпторы, но каждый раз «Фантазия полярной ночи» удивляет северян.

Из деревянных ящиков плотно утрамбованный снег выходит в виде  неаккуратных кубов. Это основа для будущих скульптур. Участники уже заняли места и готовы приступить к созданию образов. Команда Арины вооружилась всеми необходимыми инструментами, чтобы обуздать непослушный материал.

Арина Нуянзина, команда «Юные скульпторы», г. Полярный: «Придумали сначала эскиз, вырезали из снега голову, тело, сейчас его раскрашиваем».

Как правило, идею для своих снежных фигур александровцы продумывают заранее, с привязкой к местности, учреждению, в котором учатся или работают. Поэтому без привычных символов не обошлось и на этот раз. Почти в каждом из городов, а конкурс «Фантазии полярной ночи» по уже сложившейся традиции проходит в Снежногорске, Полярном и Гаджиево, делают белых медведей. А у команды их Гимназии Полярного – он даже вместе с долгожданным светилом.

Ксения Львова, команда «Патриоты Гимназии», г. Полярный: «Солнце снова возвращается к нам в Полярный, спустя долгую полярную ночь. Наконец-то северяне увидят солнышко, потому что Умка его вернул».

Гаджиевцы и снежногорцы «поселили» на главных площадях городов коренных жителей севера, не забыв про национальные наряды и цветовые акценты.

Николай Петров, команда «Импульс», г. Гаджиево: «Саамы – это коренные жители северного полуострова, они очень любят солнце и встречают его с радостью и любовью».

Не сбиться с пути, не потерять дорогу домой в длинные зимние ночи, когда даже блеск полярной звезды не разглядеть, поможет свет маяка.

Екатерина Тимофеева, заведующая МБДОУ №1 «Сказка», г. Полярный: «Мы живем в городе воинской славы,  поэтому морская тема – это наша тема. Придумали дружно: собрались и представили, что было бы уместно на нашей новогодней площади. Решили, что наш маяк».

Стоит отметить, что все мастера – люди без специальной подготовки. Это друзья и члены семей, коллеги и соседи, которые вышли с пользой провести свой выходной. Оттого команда из гаджиевского детского сада трудится без оглядки на соперников, просто делится искусством и частичкой души, вложенной в скульптуру, со всеми гостями праздника.

Мария Ляховская, команда МБДОУ «Семицветик», г. Гаджиево: «Это традиционный праздник,  на котором люди проявляют фантазию. И мы каждый год пытаемся чем-то удивить земляков. Семьями собрались, мужей взяли. Орудуем пилами, шпателями – всем, что дома нашлось, всё активно применяем в работе».

В каждом городе определили лучших снежных скульпторов, а на празднике, посвящённом встрече солнца, участников, призёров и победителей наградили и вручили подарки.

 

Комментарии

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