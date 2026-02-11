Парламентарии обсудили примерную программу законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2026 годНеслыханная для IT-рынка ситуация за очень много лет - Айгюн Курбанова
Фантазия северян не перестает удивлять: в ЗАТО Александровск прошёл традиционный конкурс снежных скульптур

Непрофессиональные скульпторы за два часа создают настоящие шедевры: работа слаженная и командная, поэтому не пугает ни сложность будущей снежной фигуры, ни погодные условия, при которых приходится отбивать, резать, пилить, окалывать и красить снежный куб до придания ему идеальных форм.

На что же делают ставки участники?

Артём Клюшкин, команда семейного клуба «Жемчужина», г. Снежногорск: «Надо грамотно рассчитать свои силы, чтобы не устать и получить максимум удовольствия от процесса. Сегодня радуют и солнышко, и снег».

В ход идут совершенно разные инструменты: можно заметить и кухонный топорик, и весьма профессиональное оборудование. Самыми подготовленными в состязании, как и в любой жизненной ситуации, оказываются спасатели.

Илья Артамонов, команда СПСЧ №8, г. Снежногорск: «Делаем иглу полярной скорой помощи. Данила вырезает вход, у нас будет интерактивная фигура, поэтому следите за нами, мы настроены победить!».

Команда школьников рассчитывает на поддержку сверстников и более юных александровцев. Приз зрительских симпатий определенно должен заслужить один из самых известных сказочных персонажей.

Оксана Кухаренко, сборная команда школы №266, г. Снежногорск: «Мы хотели показать тепло русских традиций, поэтому наш мотив по русским народным сказкам – в печи сидит колобочек, будут ещё аксессуары, чтобы показать широту нашей русской души».

Кипит работа и в Полярном, здесь мастера снежного ремесла делают упор на актуальность.

Анастасия Гулина, команда Детской школы искусств, г. Полярный: «В России 2026 год объявлен Годом народного единства, поэтому пришла идея сделать народный хоровод. Материал замечательный, хорошо лепится, солнышко порадовало, сейчас пошёл снег, но всё замечательно!».

Капризная дама – северная погода действительно неоднократно испытывала стойкость конкурсантов, выдержке северян можно позавидовать.

Ольга Федорова-Толстая, команда МАОУ «Гимназии», г. Полярный: «Спасибо большое погоде, что целый час удалось поработать в комфортных условиях. Куб в этом году качественный, всё получается».

Победители и призёры получили и подарки, и награды, однако главное совсем иное, уверены скульпторы, это возможность подарить городу ярких красок, а жителям ЗАТО Александровск – впечатлений и новых фотографий в цифровые альбомы.

