ФАПы с квартирами ждут врачей в глубинке Мурманской области

В Варзуге и Чапоме появятся фельдшерско-акушерские пункты, а в Мурманской области начинается отопительный сезон. Правда, пока лишь в больницах, поликлиниках и образовательных учреждениях. Об этом и многом другом говорили на оперативном совещании под председательством губернатора Мурманской области Марины Ковтун.

Особое внимание в Мурманской области уделяется развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов. Наиболее важен этот вопрос для сельской местности: другой медицинской помощи там попросту нет. А для работы медикам необходимы хорошие условия. К концу года амбулатория в Ура-Губе переедет в новое отремонтированное помещение, также к этому сроку планируется отремонтировать амбулаторию в посёлке Шонгуй. Появятся в этом году в нескольких сёлах Мурманской области и оборудованные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП).

- Один ФАП в Варзуге, один - в Чапоме. Там не только ФАПы строятся, но рядом там появятся жилые блоки с двухкомнатными квартирами для проживания фельдшера или семьи фельдшера, которые будут там работать, - отметил Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области. - Условия будут со всеми удобствами. Кроме того, мы полностью оборудуем квартиры мебелью, в том числе и бытовой техникой. ФАП в Варзуге мы планируем сдать к концу сентября этого года, ФАП в Чапоме - к концу года. Другой важной темой на оперативном совещании стало начало отопительного сезона. В социальных и образовательных учреждениях по всей области он стартует уже 30 августа. Такое поручение дала губернатор Мурманской области Марина Ковтун главам муниципалитетов. Между тем, продолжается подготовка инженерных сетей к подаче теплоносителя в жилой фонд. На минувшей неделе комиссия областного правительства проверяла подготовку к холодному времени года в ЗАТО Александровск, Видяеве, Мончегорске и Оленегорске.

- Готовы, дома промыты системы, сейчас оформляются документы, - заверил участников совещания - Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области. Что касается Видяево, то там уже стопроцентная готовность и представлены документы в ГЖИ по многоквартирным домам. Комиссия отметила, что необходимо и дальше продолжать работу по улучшению собираемости платежей за ЖКУ.

Участники совещания обсудили и перспективы осеннего лесокультурного сезона. В 2017 году на землях лесного фонда запланировано искусственное лесовосстановление на площади свыше 350 гектаров. Ещё на 880 гектарах пройдут работы по содействию естественному лесовосстановлению. Для этой работы в теплицах выращено девятисот тысяч сеянцев сосны.